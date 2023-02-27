Завтра в Липецке до -2

Погода возвращается к климатической норме.

28 февраля атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. 1 и 2 марта при прохождении атмосферного фронта атлантического циклона пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -4 до +1 градуса.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от -7 до -9 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.



День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.



