Происшествия

51 минуту назад

Спящий на лавочке мужчина лишился кошелька и 21 000 рублей

4 595
#кража
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Спящий на лавочке мужчина лишился кошелька и 21 000 рублей

Вор получил два года условно.

Советский районный суд вынес приговор 46-летнему липчанину за кражу из сумки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 1 октября прошлого года 46-летний липчанин увидел у подъезда дома №7 по улице Хренникова спящего на лавочке незнакомого мужчину и решил его обчистить. Он вытащил из висящей на плече спящего мужчины сумки кошелёк с 21 000 рублей, после чего скрылся.

Подсудимый вину признал. В результате его приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
4 595
#кража
1

Комментарии (4)

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Юля

4 минуты назад
Читайте внимательно, один недостаток написал, другой встрял, а там ясно написано 46 лет, а не 446!
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Кошелёк

16 минут назад
Почему только 21 тыщу а не 921 ????
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Гость

29 минут назад
446годков не хило
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Патриот

41 минуту назад
Ну ни фига себе старожил!!! До полтысячи лет ему не так далёко, во мужик!!
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