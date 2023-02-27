Спящий на лавочке мужчина лишился кошелька и 21 000 рублей

Вор получил два года условно.

Советский районный суд вынес приговор 46-летнему липчанину за кражу из сумки.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 1 октября прошлого года 46-летний липчанин увидел у подъезда дома №7 по улице Хренникова спящего на лавочке незнакомого мужчину и решил его обчистить. Он вытащил из висящей на плече спящего мужчины сумки кошелёк с 21 000 рублей, после чего скрылся.



Подсудимый вину признал. В результате его приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.