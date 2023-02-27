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26 минут назад

Власти РФ выделили 2 млрд рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге

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#сельхозпродукция #субсидии #льготы #экономика

В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн т.

На субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам будет дополнительно направлено 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Федеральное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

Подчеркивается, что господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

Вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование перевозок сельхозпродукции обсуждался на совещании с вице-премьерами 27 февраля. По словам Михаила Мишустина, в целом в 2023 году Правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 млрд рублей.

"Это поможет уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырьё и наладить новые цепочки поставок продовольствия, чтобы люди во всех российских субъектах круглый год могли получать качественные продукты", – заявил Мишустин.
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#сельхозпродукция #субсидии #льготы #экономика

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