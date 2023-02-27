В России
сегодня, 15:59
В Москве 24 и 25 февраля задержали свыше 300 подростков из-за массовых беспорядков
У некоторых из доставленных в полицию подростков изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты.
В праздничные выходные дни в полицейских участках Москвы из-за беспорядков оказались более 350 человек, которых силовики считают причастными к неформальному движению "Редан", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты", - пояснил источник издания.
По его словам, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников неформального движения "Редан" во время трансляции в Telegram оскорбили "лиц неславянской внешности". Затем компания подростков спустилась в метро, там на станции "Лубянка" они подрались с другой компанией.
В какой-то момент одному из участников стычки брызнули в лицо из баллончика. В результате силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявили трем несовершеннолетним.
При этом в Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию против участников движения "Рёдан".
После проверок большинство подростков отпустили, а на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей, - рассказал источник.
Накануне во многих СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах РФ, в том числе Казани, Петербурге и Новосибирске, якобы задерживают сторонников субкультуры "Редан".
"В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты", - пояснил источник издания.
По его словам, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников неформального движения "Редан" во время трансляции в Telegram оскорбили "лиц неславянской внешности". Затем компания подростков спустилась в метро, там на станции "Лубянка" они подрались с другой компанией.
В какой-то момент одному из участников стычки брызнули в лицо из баллончика. В результате силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявили трем несовершеннолетним.
При этом в Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию против участников движения "Рёдан".
После проверок большинство подростков отпустили, а на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей, - рассказал источник.
Накануне во многих СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах РФ, в том числе Казани, Петербурге и Новосибирске, якобы задерживают сторонников субкультуры "Редан".