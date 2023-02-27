Происшествия
сегодня, 15:37
Пенсионерка выпала с балкона в Липецке
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66-летняя женщина погибла.
Сегодня в 12.40 по телефону «02» поступило сообщение о лежащей под окнами многоэтажного дома по проспекту 60 лет СССР женщине.
Как стало известно GOROD48, погибшей было 66 лет. По данным правоохранительных органов, пенсионерка упала с общего балкона дома и разбилась насмерть. Она жительница того же дома, под которым ее и нашли.
Отдел полиции №6 УМВД РФ по Липецку и СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
Как стало известно GOROD48, погибшей было 66 лет. По данным правоохранительных органов, пенсионерка упала с общего балкона дома и разбилась насмерть. Она жительница того же дома, под которым ее и нашли.
Отдел полиции №6 УМВД РФ по Липецку и СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
4 2124
Жадность
Липчанин неверующий
Жадность
14мкр