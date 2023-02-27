Пенсионерка выпала с балкона в Липецке

66-летняя женщина погибла.

Сегодня в 12.40 по телефону «02» поступило сообщение о лежащей под окнами многоэтажного дома по проспекту 60 лет СССР женщине.



Как стало известно GOROD48, погибшей было 66 лет. По данным правоохранительных органов, пенсионерка упала с общего балкона дома и разбилась насмерть. Она жительница того же дома, под которым ее и нашли.



Отдел полиции №6 УМВД РФ по Липецку и СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.