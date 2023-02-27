Происшествия

сегодня, 15:37

Пенсионерка выпала с балкона в Липецке

4 2124
#падение с высоты
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Пенсионерка выпала с балкона в Липецке

66-летняя женщина погибла.

Сегодня в 12.40 по телефону «02» поступило сообщение о лежащей под окнами многоэтажного дома по проспекту 60 лет СССР женщине.

Как стало известно GOROD48, погибшей было 66 лет. По данным правоохранительных органов, пенсионерка упала с общего балкона дома и разбилась насмерть. Она жительница того же дома, под которым ее и нашли.

Отдел полиции №6 УМВД РФ по Липецку и СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
4 2124
#падение с высоты
3

Комментарии (4)

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Жадность

8 минут назад
Липчанин неверующий, насильно в рот никому не заливают))) Когда хотели выпить - одеколон в ход шёл
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Липчанин неверующий

25 минут назад
Жадность, т.е. если я правильно понял когда кто-то против пьянства и спаивания населения, то это ущербное мнение заблудшего человека? Пьянство это наши скрепы, а на скрепы покушаться нельзя?
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Жадность

43 минуты назад
14мкр, ущербное мнение заблудшего человека. Кому пить - то выпьет. Сухой закон уже проходили.
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14мкр

сегодня, 15:59
4 дня пьянства большинства населения города и полетели соколы. В КБ не протолкнуться, как грибы на каждом углу. Видимо сознательная политика спаивания населения. Пусть пьют, а не думают.
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