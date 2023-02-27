Здоровье

13 минут назад

Заболеваемость ОРВИ в короткую праздничную неделю снизилась на 25%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Заболеваемость ОРВИ в короткую праздничную неделю снизилась на 25%

Снижение заболеваемости связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.

В Липецкой области сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, отмечено снижение количества случаев коронавируса и других ОРВИ на фоне увеличения количества случаев гриппа.

Снижение заболеваемости связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.

Всего за неделю с 20 по 26 февраля зарегистрировано 520 заболевших коронавирусом и 6751 случай ОРВИ (из них 25 случаев гриппа, преобладает вирус грипп В).

Заболеваемость оказалась на 25% ниже уровня предыдущей недели.

В Липецке зарегистрировано 4 519 случаев ОРВИ, из них 15 случаев гриппа (преобладает грипп В). Сохранялось превышение расчетных пороговых уровней среди взрослого населения.

По результатам исследований материалов от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 52% (21 случай гриппа В, 4 - грипп А), РС-вирусы (17%), риновирусы (17%), по 2-4% положительных проб представлены аденовирусом, метапневмовирусом, парагриппом и вирусной микс-инфекцией.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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