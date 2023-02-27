В России
28 минут назад
В Белгородской, Курской и Воронежской областях ищут украинских диверсантов в форме ВС РФ
Диверсанты или лица, помогающие ВСУ, могут быть переодеты в форму российских военнослужащих.
В Белгородской, Курской и Воронежской областях правоохранители ищут переодетых в российскую форму украинских диверсантов.
Уточняется, что диверсанты помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) и представляются разными именами. В настоящее время у оперативников имеются первые ориентировки и возможные фамилии фигурантов. Отмечается, что сообщники, по предварительным данным, передвигаются на "буханке" и пользуются несколькими иномарками, - передает "Lenta.ru".
Сотрудники правоохранительных органов знают как минимум десять имен, которые могут называть диверсанты. Известно, что среди них есть даже одно женское.
"Прежде всего полицейских интересуют УАЗ “Буханка”, несколько автомобилей ВАЗ, Мазда, черный Фольксваген, Митсубиси и “Патриот”, - говорится в сообщении Телеграм-каналов.
Уточняется, что диверсанты помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) и представляются разными именами. В настоящее время у оперативников имеются первые ориентировки и возможные фамилии фигурантов. Отмечается, что сообщники, по предварительным данным, передвигаются на "буханке" и пользуются несколькими иномарками, - передает "Lenta.ru".
Сотрудники правоохранительных органов знают как минимум десять имен, которые могут называть диверсанты. Известно, что среди них есть даже одно женское.
"Прежде всего полицейских интересуют УАЗ “Буханка”, несколько автомобилей ВАЗ, Мазда, черный Фольксваген, Митсубиси и “Патриот”, - говорится в сообщении Телеграм-каналов.