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21 минуту назад

В Турции в результате нового землетрясения погиб 1 и пострадали 69 человек

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#землетрясение в Турции

1 человек погиб и 69 пострадали в результате нового землетрясения в Турции.

Стало известно о гибели одного человека в результате нового землетрясения в восточной части Турции, - сообщили 27 февраля местные власти.

По данным чиновников, помимо погибших, известно о 69 пострадавших, - передает ТАСС.

"В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы. Мы получили более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные мероприятия", - рассказал на брифинге глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) Юнус Сезер.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали подземную активность магнитудой 5,6 в восточной части Турции.
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#землетрясение в Турции

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