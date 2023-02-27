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21 минуту назад
В Турции в результате нового землетрясения погиб 1 и пострадали 69 человек
1 человек погиб и 69 пострадали в результате нового землетрясения в Турции.
Стало известно о гибели одного человека в результате нового землетрясения в восточной части Турции, - сообщили 27 февраля местные власти.
По данным чиновников, помимо погибших, известно о 69 пострадавших, - передает ТАСС.
"В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы. Мы получили более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные мероприятия", - рассказал на брифинге глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) Юнус Сезер.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали подземную активность магнитудой 5,6 в восточной части Турции.
По данным чиновников, помимо погибших, известно о 69 пострадавших, - передает ТАСС.
"В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы. Мы получили более 20 уведомлений об обрушении зданий. На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные мероприятия", - рассказал на брифинге глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) Юнус Сезер.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали подземную активность магнитудой 5,6 в восточной части Турции.