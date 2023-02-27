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сегодня, 13:05

Правительство Казахстана приняло постановление о закрытии торгпредства в РФ

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#экономика #Казахстан

Казахстан ликвидирует торговое представительство в России.

Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России, - сообщается в постановлении правительства республики "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - передает ТАСС.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

1 февраля пресс-служба министерства торговли и интеграции сообщила, что в рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ принято решение об упразднении торгпредства республики в России. Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы на российском направлении и решения всех операционных вопросов.
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#экономика #Казахстан

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