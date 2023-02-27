Коронавирус

47 минут назад

За прошедший день смертей от COVID-19 в Липецкой области не произошло

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#коронавирус
За прошедший день смертей от COVID-19 в Липецкой области не произошло

С начала эпидемии в Липецкой области от COVID-19 умерли 3 955 человек

В Липецкой области за прошедшие сутки зарегистрированы 90 случаев COVID-19. Умерших от болезни нет. Госпитализирован однby из заболевших, выздоровели — 85. 

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 178 995 случаев COVID-19, выздоровели 173 849 человек, умерли 3 955 человек.

В регионах Центрального Черноземья самая высокая суточная заболеваемость зарегистрирована в Воронежской области — здесь зарегистрированы 342 случая COVID-19. В Рязанской области за минувшие сутки выявлено 92 заболевших, в Тамбовской области — 85, в Курской области — 53, в Тульской области — 45, в Орловской области — 44. Смертельные исходы болезни зарегистрированы в Воронежской и Рязанской областях — в них умерли по одному человеку.

В России за сутки выявлены 9 580 случаев COVID-19, госпитализированы 786 человек, выздоровели 9 250 человек, умерли 30 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 262 717 случаев COVID-19, выздоровели 21 600 487 человек, умерли 396 065 человек.
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#коронавирус

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