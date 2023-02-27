В центре Липецка сносят ясени

Деревья повреждены вредителем. В этом году «Зеленхоз» высадит на улицах города 419 деревьев.

На перекрёстке улиц Плеханова и Желябова Сотрудники «Зеленхоза» сегодня сносят три засохших ясеня. Чуть позже озеленители раздробят и выкорчуют пни.Деревья погибли из-за вредителя — узкотелой изумрудной златки. Такие выводы сделали сотрудниками лесопатологической экспертизы тульской «Рослесозащиты».Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, санитарной обрезке и сносу также подлежат деревья на улицах Пожарского, Расковой, Волгоградской, Авиационной, Московской, Ушинского, 8 Марта и других.Взамен снесенных «Зеленхоз» высадит 419 деревьев. Кроме того, на улицах Терешковой, Гагарина, Московской, площадях Революции и Плеханова в этом году высадят кустарники: барбарис, спирею, дерен, можжевельник и кизильник. На улицах Космонавтов, Терешковой, Московская и других сотрудники «Зеленхоза» разобьют цветники с многолетниками и однолетниками. Рассаду (более миллиона растений) уже выращивают в теплицах предприятия.