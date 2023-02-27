Общество

сегодня, 13:09

В центре Липецка сносят ясени

6 809
#озеленение
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В центре Липецка сносят ясени

Деревья повреждены вредителем. В этом году «Зеленхоз» высадит на улицах города 419 деревьев.

На перекрёстке улиц Плеханова и Желябова Сотрудники «Зеленхоза» сегодня сносят три засохших ясеня. Чуть позже озеленители раздробят и выкорчуют пни.

Деревья погибли из-за вредителя — узкотелой изумрудной златки. Такие выводы сделали сотрудниками лесопатологической экспертизы тульской «Рослесозащиты». 







Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, санитарной обрезке и сносу также подлежат деревья на улицах Пожарского, Расковой, Волгоградской, Авиационной, Московской, Ушинского, 8 Марта и других.

Взамен снесенных «Зеленхоз» высадит 419 деревьев. Кроме того, на улицах Терешковой, Гагарина, Московской, площадях Революции и Плеханова в этом году высадят кустарники: барбарис, спирею, дерен, можжевельник и кизильник. На улицах Космонавтов, Терешковой, Московская и других сотрудники «Зеленхоза» разобьют цветники с многолетниками и однолетниками. Рассаду (более миллиона растений) уже выращивают в теплицах предприятия.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
6 809
#озеленение
1

Комментарии (6)

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Лалка

6 минут назад
Ну да, все деревья вырубят, а кустики посадят. Или туи в кадках. Даже, если и сажают деревья, то ветки-однолетки, которые не то, что липецкие вандалов не выдержат, но и лёгкого летнего ветра.
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смотритель зоопарка

23 минуты назад
Ну с другой стороны стабильность - сносят деревья во всем городе, новые дороги которым и года нет все в ямах и трещинах, грязь и мусор который не убираются, ливневки не чищены...
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Гость

31 минуту назад
У кого ж теперь спрашивать...?
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Мимоходом

45 минут назад
С неба падают листья ясеня - убирает Зеленхоз наши ясени.
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смотритель зоопарка

53 минуты назад
это просто праздник какой то...
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Джон Ленин

55 минут назад
Ясен пень!!!!
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