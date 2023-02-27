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сегодня, 12:24
Банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе
Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.
Банки предлагают резко снизить бесплатный лимит переводов "самому себе" в 1,4 млн рублей в месяц, за который выступал ЦБ РФ и который был одобрен Госдумой. Сейчас обсуждается диапазон этой планки в 300-600 тысяч рублей, утверждают источники РБК.
В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы "самому себе" между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц, - рассказали два источника на финансовом рынке.
В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.
Это одна из мер, направленных на борьбу с "зарплатным рабством", когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов "самому себе" устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками", - говорится в пояснительной записке к проекту.
По словам источников, против инициативы в первоначальном виде, в первую очередь, выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей, - утверждают источники.
Вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. "Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии", — утверждают эксперты, добавив, что звучат разные цифры — от 100 тысяч до 1,4 млн рублей. Представитель ЦБ заявил, что регулятор продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы. В Минфине не ответили на запрос РБК. Согласованного варианта поправок ко второму чтению пока нет, - утверждают источники.
В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы "самому себе" между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц, - рассказали два источника на финансовом рынке.
В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.
Это одна из мер, направленных на борьбу с "зарплатным рабством", когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов "самому себе" устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками", - говорится в пояснительной записке к проекту.
По словам источников, против инициативы в первоначальном виде, в первую очередь, выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей, - утверждают источники.
Вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. "Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии", — утверждают эксперты, добавив, что звучат разные цифры — от 100 тысяч до 1,4 млн рублей. Представитель ЦБ заявил, что регулятор продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы. В Минфине не ответили на запрос РБК. Согласованного варианта поправок ко второму чтению пока нет, - утверждают источники.