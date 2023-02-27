Происшествия
сегодня, 13:07
Обстоятельства отравления детей угарным газом изучает следственный комитет
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По предварительным данным, причиной отравления детей стала неисправность газовой колонки.
Обстоятельства отравления сестер 11 лет и 10 месяцев угарным газом выясняет следственный комитет. Как сообщает пресс-служба областного управления СК, доследственную проверку происшествия ведет следственный отдел по Ельцу.
«По данным следствия, 26 февраля девочки, находившиеся в квартире дома по улице Королева в Ельце, почувствовали себя плохо. Родители обратились за медицинской помощью. Девочек госпитализировали в больницу, где причиной их плохого самочувствия назвали отравление угарным газом. В настоящее время угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной отравления детей стало скопление угарного газа в результате неисправного состояния газовой колонки», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Сейчас следователи опрашивают родителей девочек, сотрудников газовой службы, занимавшихся диагностированием, ремонтом и обслуживанием внутриквартирного газового оборудования. Затребована техническая документация.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
«По данным следствия, 26 февраля девочки, находившиеся в квартире дома по улице Королева в Ельце, почувствовали себя плохо. Родители обратились за медицинской помощью. Девочек госпитализировали в больницу, где причиной их плохого самочувствия назвали отравление угарным газом. В настоящее время угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной отравления детей стало скопление угарного газа в результате неисправного состояния газовой колонки», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Сейчас следователи опрашивают родителей девочек, сотрудников газовой службы, занимавшихся диагностированием, ремонтом и обслуживанием внутриквартирного газового оборудования. Затребована техническая документация.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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