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Обстоятельства отравления детей угарным газом изучает следственный комитет

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#дети #отравление #газ
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Обстоятельства отравления детей угарным газом изучает следственный комитет

По предварительным данным, причиной отравления детей стала неисправность газовой колонки.

Обстоятельства отравления сестер 11 лет и 10 месяцев угарным газом выясняет следственный комитет. Как сообщает пресс-служба областного управления СК, доследственную проверку происшествия ведет следственный отдел по Ельцу.  

«По данным следствия, 26 февраля девочки, находившиеся в квартире дома по улице Королева в Ельце, почувствовали себя плохо. Родители обратились за медицинской помощью. Девочек госпитализировали в больницу, где причиной их плохого самочувствия назвали отравление угарным газом. В настоящее время угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной отравления детей стало скопление угарного газа в результате неисправного состояния газовой колонки», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Сейчас следователи опрашивают родителей девочек, сотрудников газовой службы, занимавшихся  диагностированием, ремонтом и обслуживанием внутриквартирного газового оборудования. Затребована техническая документация.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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#дети #отравление #газ
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Комментарии (1)

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43 минуты назад
А причем тут не исправная колонка, угарный газ может быть только из дымохода забитого, управляшку штрафанут и все.
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