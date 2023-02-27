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Президент РФ подписал закон об изменении параметров сбора налогов с нефтяных компаний

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#нефть #налоги

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров сбора налогов с нефтяных компаний.

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий ряд параметров налогообложения нефтяной отрасли, в том числе ограничивающий минимальную стоимость экспорта российской нефти за счет верхней границы дисконта к эталонному сорту Brent, - передает "Интерфакс".

Уточняется, что документ вступает в силу 1 апреля 2023 года. С этого момента скидка на российский сорт нефти Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае она снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25.

Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной. Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на добавленный доход (НДД) и обратном акцизе.

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Речь идет о предоставлении ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал - залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений.

Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно в размере, равном сумме полученного налогового вычета, проиндексированной на 9%.

При этом установлены ограничения по применению налогового вычета, он не будет предоставляться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения, в законопроекте предлагается данной ценой считать $45,04 за баррель в 2023 г. (с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 г.). Вычет не будет предоставляться, если цена на нефть в налоговом периоде окажется выше цены отсечения плюс $27,55.

Сейчас Минфин определяет параметры сборов через среднюю цену на Urals в расчетах независимого ценового агентства Argus. После вступления в силу западных санкций на российскую нефть этот параметр опустился на уровень 50 долларов за баррель, хотя в бюджете запланированы нефтяные доходы из расчета 70,1 доллара за баррель.
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#нефть #налоги

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