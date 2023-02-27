Годовалая девочка и её 11-летняя сестра отравились угарным газом в Ельце

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

В полицию поступило сообщение из Елецкой городской детской больницы, куда накануне были госпитализированы две девочки, предположительно, с отравлением угарным газом.



Одной из пострадавших девочек чуть меньше одного года, другой - 11 лет, они сёстры. В ситуации разбираются правоохранительные органы.