Происшествия

21 минуту назад

Годовалая девочка и её 11-летняя сестра отравились угарным газом в Ельце

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#дети #отравление #газ
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Годовалая девочка и её 11-летняя сестра отравились угарным газом в Ельце

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

В полицию поступило сообщение из Елецкой городской детской больницы, куда накануне были госпитализированы две девочки, предположительно, с отравлением угарным газом.

Одной из пострадавших девочек чуть меньше одного года, другой - 11 лет, они сёстры. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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#дети #отравление #газ
1

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