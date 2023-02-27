Общество

39 минут назад

В Липецком районе отец задолжал по алиментам более полумиллиона рублей

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#дети #алименты
В Липецком районе отец задолжал по алиментам более полумиллиона рублей

Теперь мужчине также придётся заплатить и неустойку.

В Липецком районе отец несовершеннолетнего ребенка по состоянию на октябрь 2022 года задолжал по алиментам более 500 тысяч рублей. При этом мужчина утаивал информацию о своем месте работы и ежемесячном доходе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при образовании задолженности по алиментам виновный уплачивает получателю неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

В интересах ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мужчины неустойки в размере 27 125 рублей. Иск прокурора был удовлетворен судом.

При этом применение штрафных санкций не освобождает от необходимости погасить основную сумму долга — иначе за неуплату алиментов может грозить уголовная ответственность вплоть до года лишения свободы.
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#дети #алименты

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