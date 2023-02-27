У 39-летнего липчанина нашли самодельное оружие

Мужчину отправили на 10 месяцев в колонию строго режима.

Липецкий районный суд вынес приговор 39-летнему ранее судимому за кражу, грабёж и разбой мужчине по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в декабре 2020 года мужчина нашёл на балконе квартиры по улице Зои Космодемьянской обмотанный полотенцем свёрток, внутри которого были пригодный для стрельбы самодельный пистолет на базе газового травматического пистолета «ИЖ-79» и ещё одно оружие не боевого назначения на базе пистолета Макарова с установленным самодельным нарезным стволом.



Оружие мужчина перенёс в свой автомобиль, а потом привёз домой в село Пружинки Липецкого района, где спрятал в помещении гардероба на полке. Но 28 апреля 2022 года оружие было найдено и изъято.



Мужчина в суде вину признал. В результате его приговорили к 10 месяцам колонии строго режима.