Липецкая область оказалась 58-й по уровню безработицы в России

На поиск работы жители региона в среднем тратили 4.8 месяца.

РИА Новости рейтинг регионов по уровню безработицы в четвертом квартале 2022 года. В Липецкой области уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года составил 3,8% - по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет этот показатель снизился на 0,1%. В целом по стране показатель составил 3,7%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее. Самый низкий уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (1,6%) и Камчатском крае (1,9%), а самый высокий — в Ингушетии (28,4%). Безработица ниже 2,5% оказалась также в Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Татарстане, Москве, Чукотском автономном округе, Владимирской, Курской областях, Хабаровском крае и Самарской области. В целом безработица ниже общероссийского уровня в октябре-декабре 2022 года оказалась в 49 регионах. Вместе с тем, в шести регионах она превысила 10%, отмечается в исследовании.



Поиск работы в Липецкой области в четвертом квартале занимал в среднем 4,8 месяца – в России этот показатель составил шесть месяцев. Наименьшее время поиска работы отмечается в Нижегородской и Московской областях – по 3,3 месяца, Санкт-Петербурге (3,4 месяца), Татарстане и Москве (по 3,5 месяца). Самый длительный срок поиска работы — в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 13,8 месяца, в Северной Осетии (9,9 месяца), Забайкальском крае (9,7 месяца), республике Алтай (9,3 месяца), Мордовии (9 месяцев).



Среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась по итогам рейтинга в аутсайдерах. Курская область заняла девятое место с уровнем безработицы 2,3%, на 36 месте оказалась Тамбовская область (3,3%), чуть ниже, на 37 – Воронежская область (3,3%), у Белгородской области – 46 место (3,6%).



