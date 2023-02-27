В России
8 минут назад
В Минтрансе ожидают снижения пассажирских авиаперевозок между РФ и Китаем на 60–70%
Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут рухнуть на 60-70 процентов по сравнению с допандемийным уровнем.
Перевозки в Китай могут упасть на 60–70% из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста, - опасаются в Минтрансе.
В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 млн человек. По этому показателю Китай входил в топ-10 наиболее популярных стран для российских авиакомпаний. Пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9–1,2 млн человек, - говорится в письме замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое он отправил президенту "Опоры России" Александру Калинину 16 февраля.
Сокращение трафика между странами обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран (из-за западных санкций), а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии), - считает Иванов.
Но при наличии доступного авиасообщения, в том числе из регионов России, пассажиропоток между странами может составить 5 млн человек, - заявил вице-президент "Опоры России" Глеб Киндер. Однако сейчас полеты в Китай осуществляются преимущественно из Москвы и нескольких городов Дальнего Востока и Сибири, что "крайне мало", - отметил он.
Необходимость развития авиасообщения с Китаем, которого практически не было три года, с февраля 2020-го, из-за борьбы Пекина с пандемией COVID-19, в "Опоре России" объясняют интересами бизнеса. Хорошая логистика необходима для развития взаимоотношений с Китаем, ведения переговоров и заключения контрактов, - пояснил Киндер.
По его словам, после введения международных санкций против РФ "европейские партнеры перестали быть надежными" для решения задач по модернизации российских предприятий, в поставках оборудования и комплектующих, - передает РБК.
"Поэтому нам очень важно иметь быстрый, удобный логистический маршрут поездки в Китай. Точно так же китайские партнеры хотят прилетать в Россию, и мы видим в Москве бизнес-делегации китайских компаний, которые прилетают, как только появляются [новые варианты] авиасообщения между нашими странами", — подчеркивает вице-президент "Опоры России".
Кроме бизнеса Китай и Россия привлекательны для туристов. За время пандемии в России улучшилась ситуация с отелями, поэтому граждане Китая, учитывая имевшиеся ограничения на выезд, заинтересованы посетить максимальное количество городов России с туристическими целями, - полагает Киндер.
Для массового потока туристов из Китая в Россию авиасообщения между странами действительно недостаточно, - считают и другие эксперты.
По их словам, из-за подорожания авиаперевозок, гостиниц и питания стоимость туров для китайских туристов выросла в полтора раза по сравнению с допандемийным уровнем. Спрос россиян на туры в КНР тоже можно охарактеризовать как очень осторожный.
Сейчас больше всего частот на китайском направлении среди российских перевозчиков у "Аэрофлота", который летает из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу (три раза в неделю в каждый из городов) и Чэнду (один раз в неделю). По мере возобновления спроса частота этих рейсов может быть увеличена, - говорит представитель перевозчика.
В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 млн человек. По этому показателю Китай входил в топ-10 наиболее популярных стран для российских авиакомпаний. Пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9–1,2 млн человек, - говорится в письме замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое он отправил президенту "Опоры России" Александру Калинину 16 февраля.
Сокращение трафика между странами обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран (из-за западных санкций), а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии), - считает Иванов.
Но при наличии доступного авиасообщения, в том числе из регионов России, пассажиропоток между странами может составить 5 млн человек, - заявил вице-президент "Опоры России" Глеб Киндер. Однако сейчас полеты в Китай осуществляются преимущественно из Москвы и нескольких городов Дальнего Востока и Сибири, что "крайне мало", - отметил он.
Необходимость развития авиасообщения с Китаем, которого практически не было три года, с февраля 2020-го, из-за борьбы Пекина с пандемией COVID-19, в "Опоре России" объясняют интересами бизнеса. Хорошая логистика необходима для развития взаимоотношений с Китаем, ведения переговоров и заключения контрактов, - пояснил Киндер.
По его словам, после введения международных санкций против РФ "европейские партнеры перестали быть надежными" для решения задач по модернизации российских предприятий, в поставках оборудования и комплектующих, - передает РБК.
"Поэтому нам очень важно иметь быстрый, удобный логистический маршрут поездки в Китай. Точно так же китайские партнеры хотят прилетать в Россию, и мы видим в Москве бизнес-делегации китайских компаний, которые прилетают, как только появляются [новые варианты] авиасообщения между нашими странами", — подчеркивает вице-президент "Опоры России".
Кроме бизнеса Китай и Россия привлекательны для туристов. За время пандемии в России улучшилась ситуация с отелями, поэтому граждане Китая, учитывая имевшиеся ограничения на выезд, заинтересованы посетить максимальное количество городов России с туристическими целями, - полагает Киндер.
Для массового потока туристов из Китая в Россию авиасообщения между странами действительно недостаточно, - считают и другие эксперты.
По их словам, из-за подорожания авиаперевозок, гостиниц и питания стоимость туров для китайских туристов выросла в полтора раза по сравнению с допандемийным уровнем. Спрос россиян на туры в КНР тоже можно охарактеризовать как очень осторожный.
Сейчас больше всего частот на китайском направлении среди российских перевозчиков у "Аэрофлота", который летает из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу (три раза в неделю в каждый из городов) и Чэнду (один раз в неделю). По мере возобновления спроса частота этих рейсов может быть увеличена, - говорит представитель перевозчика.