Общество
54 минуты назад
За отсутствие квалификационных аттестатов у руководителей управляющий компаний наложены штрафы на 1,5 миллиона рублей
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Оштрафованы 9 директоров управляющих компаний и 4 юридических лица.
И.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и управляющих компаний: УК «Статус», АОР «НП ЖКХ «Хлевенское», «УК «Рассвет», УК «Угловая», «ГУК», «Сервис Долгоруково», «Красноесервис», «Наш дом Липецк», «Жилкомсервис-Тербуны», «Водоканал». Во всех этих 10 организациях выявили нарушение – управление многоквартирными домами без квалификационного аттестата у руководителей управляющих компаний.
Как сообщает Telegram-канал государственной жилищной инспекции Липецкой области, 9 директоров и 4 юридических лица oштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении одной компании было отложено из-за отсутствия директора.
Пять директоров управляющих компаний уже получили аттестаты.
Как сообщает Telegram-канал государственной жилищной инспекции Липецкой области, 9 директоров и 4 юридических лица oштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении одной компании было отложено из-за отсутствия директора.
Пять директоров управляющих компаний уже получили аттестаты.
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