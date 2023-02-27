Общество

54 минуты назад

За отсутствие квалификационных аттестатов у руководителей управляющий компаний наложены штрафы на 1,5 миллиона рублей

572
#ЖКХ
За отсутствие квалификационных аттестатов у руководителей управляющий компаний наложены штрафы на 1,5 миллиона рублей

Оштрафованы 9 директоров управляющих компаний и 4 юридических лица.

И.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и управляющих компаний: УК «Статус», АОР «НП ЖКХ «Хлевенское», «УК «Рассвет», УК «Угловая», «ГУК», «Сервис Долгоруково», «Красноесервис», «Наш дом Липецк», «Жилкомсервис-Тербуны», «Водоканал». Во всех этих 10 организациях выявили нарушение – управление многоквартирными домами без квалификационного аттестата у руководителей управляющих компаний.

Как сообщает Telegram-канал государственной жилищной инспекции Липецкой области, 9 директоров и 4 юридических лица oштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении одной компании было отложено из-за отсутствия директора.

 Пять директоров управляющих компаний уже получили аттестаты.
572
#ЖКХ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая область оказалась 58-й по уровню безработицы в России
#безработица
Липецкая область оказалась 58-й по уровню безработицы в России

22 минуты назад

Общество
Сегодня в Липецке: День полярного медведя, подвиг липецких пограничников и как выбрать автосервис
#Сегодня в Липецке
21
Сегодня в Липецке: День полярного медведя, подвиг липецких пограничников и как выбрать автосервис

сегодня, 07:00

Общество
Авария на водоводе ликвидирована в Липецке
#отключение воды
14
Авария на водоводе ликвидирована в Липецке

вчера, 21:01

Общество
Почти 300 метров материи сожгли в парках Липецка
#масленица
20
Почти 300 метров материи сожгли в парках Липецка

вчера, 16:36

Общество
Завтра на трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
3
Завтра на трех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 16:16

Общество
Проводы Русской Зимы в Липецке глазами фоторепортера
#Масленица
31
Проводы Русской Зимы в Липецке глазами фоторепортера

вчера, 15:54

Общество