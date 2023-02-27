За отсутствие квалификационных аттестатов у руководителей управляющий компаний наложены штрафы на 1,5 миллиона рублей

Оштрафованы 9 директоров управляющих компаний и 4 юридических лица.

И.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и управляющих компаний: УК «Статус», АОР «НП ЖКХ «Хлевенское», «УК «Рассвет», УК «Угловая», «ГУК», «Сервис Долгоруково», «Красноесервис», «Наш дом Липецк», «Жилкомсервис-Тербуны», «Водоканал». Во всех этих 10 организациях выявили нарушение – управление многоквартирными домами без квалификационного аттестата у руководителей управляющих компаний.



Как сообщает Telegram-канал государственной жилищной инспекции Липецкой области, 9 директоров и 4 юридических лица oштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении одной компании было отложено из-за отсутствия директора.



Пять директоров управляющих компаний уже получили аттестаты.