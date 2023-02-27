В России

50 минут назад

В Госдуму внесут закон о бесплатной помощи юристов участникам СВО и их семьям

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#юридическая помощь #СВО #мобилизованные

Законопроект о бесплатной юридической помощи военнослужащим СВО, включая добровольцев и мобилизованных, а также членам их семей внесут в Госдуму 27 февраля.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил о намерении предложить Госдуме рассмотреть законопроект об оказании бесплатной юридической помощи россиянам, принимающим участие в СВО, а также членам их семей, - пишут "Известия".

Документ предполагает внесение изменений в статью 20 федерального закона "О бесплатной юридической помощи в РФ".

Благодаря инициативе участники спецоперации и их родственники смогут бесплатно консультироваться по вопросам довольствия, выплатам за ранения, предоставлению кредитных каникул или помощи в сохранении бизнеса. Причем бесплатную помощь предлагают распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

"Оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат в связи с ранением, а также предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных — на эти вопросы можно будет получить разъяснение во время бесплатной юридической консультации", — заявила соавтор законопроекта, первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Участники СВО зачастую сталкиваются с проблемами, решение которых требует правовой поддержки, - говорится в пояснительной записке к документу. В настоящее время на бесплатную помощь адвокатов могут рассчитывать малоимущие, инвалиды, ветераны, пенсионеры, сироты, усыновители и опекуны, недееспособные и ряд других граждан.

Законопроект о приравнивании жителей новых регионов — участников специальной военной операции (СВО) к статусу ветеранов будет внесен в Госдуму 27 февраля.

"Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму", — отметил Турчак. По его словам, речь идет об ополченцах, входивших в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик и участвовавших в боевых действиях до вхождения в состав РФ.

Турчак также выразил надежду на то, что проект будет принят в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос о приравнивании участников спецоперации из новых регионов к статусу ветеранов будет решен. Помимо прочего, военнослужащим Донбасса, которые уволились со службы по ранению до 30 сентября 2022 года, дадут статус ветеранов боевых действий РФ.
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#юридическая помощь #СВО #мобилизованные

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