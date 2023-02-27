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«Известия» сообщают о возможном введении в РФ сертификата для новорожденных на 30 тыс. рублей

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#дети #новорожденные #сертификат

Депутаты предлагают выдавать сертификат семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Сенаторы и депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили к внесению на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому в России появится институт сертификатов для новорожденных, - пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Стоимость сертификата может составить около 30 тысяч рублей, - пояснили авторы инициативы.

Законопроектом предлагается ввести в РФ новый вид государственной помощи малообеспеченным семьям. Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного.

"При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей — коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и других вещей. Для многих семей с небольшим достатком, особенно в студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 22 909 рублей — этого недостаточно, чтобы купить вещи новорожденному ребенку. При этом авторы инициативы напоминают, что, к примеру, в Москве семьи получают подарочный набор "Наше сокровище" или же взамен него им предоставляют 20 тысяч рублей.

"Отсутствие такой помощи при рождении ребенка в других более бедных регионах вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды", — считают депутаты.

Поэтому предлагается выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов специальный сертификат. Получить его смогут только российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны.

Полномочиями по назначению сертификата предлагается наделить региональные власти. Они в свою очередь будут выделять деньги на эти цели за счет субвенций, предоставляемых им из федерального бюджета. При этом номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством РФ в зависимости от средних цен на товары отечественного производства для ребенка, включая детскую коляску, одежду и предметы гигиены.

Размер сертификата должен составить не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения, то есть около 30 тысяч рублей, - отметили инициаторы законопроекта. По их словам, возможно, чтобы под "эти сертификаты были заточены российские предприятия", которые производят продукцию для детей. Тогда это будет выгодно как бизнесу, так и семьям.

С 1 января 2023 года федеральный прожиточный минимум на душу населения составляет 14 375 рублей. Однако в некоторых субъектах, например в Алтайском крае или Саратовской области, он ниже 13 тысяч.

"Сейчас надо предпринимать любые меры, чтобы семьи с детьми были поддержаны, особенно если речь идет о новорожденных", — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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#дети #новорожденные #сертификат

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