Восемь человек пострадали в авариях за праздничные дни

За праздничные дни на дорогах Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими.





Как сообщает областное управление ГИБДД, 24 февраля в Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись автомобили «Рено Меган» с 32-летним водителем и «Рено Дастер» под управлением 39-летнего мужчины. Оба водителя и 33-летняя пассажирка «Дастера» с различными травмами доставлены в больницу.

25 февраля в Липецке на улице Степанищева 28-летний водитель «Форда» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. Водитель и его 31-летний пассажир госпитализированы.

26 февраля в Елецком районе на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением 47-летнего мужчины и «Шевроле Нива» с 39-летним водителем. Госпитализирован водитель «Шевроле Нива».

«Автоинспекторы выявили 2476 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 34 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 205. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 1780 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», - сообщает УГИБДД.

Кроме того, автоинспекторы зарегистрировали 38 аварий, которые обошлись без пострадавших.