Сегодня в Липецке: День полярного медведя, подвиг липецких пограничников и как выбрать автосервис

Рассказываем всё самое важное про первый день рабочей недели.

Температура до нуля

Предпоследний день февраля обещает быть тёплым. Сегодня на улице от 0 до -2 градусов. Осадков не ожидается.

Отключения воды на трёх улиц

С 10:00 до 20:00 из-за проведения ремонтных работ без холодной воды останутся жители площади Победы, 3а; улицы Союзной, 15, а также улицы Ульяны Громовой в домах 2, 2а, 4, 5, 7.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 временно прекратят подачу электроэнергии в домах на улице Геологической, 3, 5, 5а; Детской, 1, 1а, 3, 5, 7; Монтажников, 2, 2а, 4. В это же время обесточат улицы Авиационную, Бескрайнюю, Пестеля.

А с 13:00 до 17:00 будет света на улице Ленина в домах №№ 33, 34а, 36, 40.

Пробки

В понедельник с утра ревущая и клаксонящая масса автомобилей начала собираться в самых оживлённых местах города на проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, Гагарина, Водопьянова, Циолковского, Терешковой, Гагарина. Поэтому не поленитесь, а перед выездом уделите пару минут изучению «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы выбрать оптимальный маршрут и не начинать трудовую неделю с опоздания.



День полярного медведя

Казалось бы, только отгремела Масленица. Парки города ещё предстоит убирать от тысяч посетителей, но наши культурные пространства не знают покоя. Сегодня в 16:00 в парке Победы будут праздновать День полярного медведя.

Праздник в честь символа Арктики проходит ежегодно 27 февраля. На этот раз его утроят для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Городского молодежного центра и волонтеры Совета Лидеров Липецкой области помогут ребятишкам вылепить фигурки из снега, пройти испытания на льдинах, нарисовать белого медведя. Ребятам вручат подарки от благотворителей.

Липчане стали прототипами героев известного фильма

В библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) сегодня в 15:30 вновь выступит набирающий популярность липецкий киновед Алексей Колбаско, который расскажет о фильме «Тихая застава».

Этот фильм снят в 2010 году, а замысел режиссёр Сергей Маховиков вынашивал несколько лет. Картина посвящена реальным событиям на таджикско-афганской границе 13 июля 1993 года, когда бойцы Московского погранотряда приняли бой с превосходящими силами боевиков.

Кстати, в том реальном бою принимали участие и липчане. Колбаско расскажет о судьбе земляков, ставших прототипами героев фильма, покажет фотографии со съемочной площадки и уникальные кадры о том, как проходили съемки картины.

Попаданцы

В последнее время всё большую популярность приобретает особый жанр в фантастике – попаданство, когда герой из одной эпохи переносится в другую. Например, современный человек оказывается в Киевской Руси и устраивает там свою жизнь. Или переносится в эпоху наполеоновских войн.

В библиотечно-информационном центре семейного чтения (ул. Теперика, 1) с сегодняшнего дня желающим предлагают пройти целый квест по попаданству. Участники попадут в советскую эпоху – такую близкую, но уже ставшую историей.

Задания квеста составлены с помощью экспонатов из фондов Централизованной библиотечной системы Липецка.

Можно проходить группами от 5 до 8 человек в возрасте от 14 лет. Отлично подойдёт для прохождения школьным классом или студенческой группой. Предварительно необходимо записаться по телефону 7 (4742) 38-84-10.

Конкурс театров и актёров любителей

В Липецке открыт приём заявок на конкурс «АванСцена» среди школьных и молодёжных театральных коллективов.

Фестиваль проводится в двух номинациях: «Драматический спектакль» (не более 90 минут) и «Малая театральная форма» (продолжительность не более 20 минут). В первом – заочном – туре жюри рассматривает заявки участников и определяет финалистов, которым затем предстоит продемонстрировать своё актёрское мастерство уже очно.

Заявки принимаются до 14 марта на электронный адрес avanfest@yandex.ru. В теме письма необходимо указать название фестиваля, а также прикрепить к нему бланк заявки, видеозапись спектакля или отрывка с репетиции, афишу или программку, несколько фотографий с показа.

Все конкурсанты награждаются электронными сертификатами за участие, финалисты – дипломами, фирменными статуэтками и продукцией фестиваля.

Как правильно выбрать автосервис?

Советы по этой животрепещущей теме дали в Роскачестве, ведь доверить своё авто первому попавшемуся страшно, да и последствия могут быть непредсказуемыми.

Специалисты Роскачества выделили несколько шагов для правильного выбора:

1. Начните с изучения вывески. На ней должен быть указан не только фактический, но и юридический адрес. Это поможет понять, что контора «не левая».

2. Информация об услугах должна быть размещена на видном месте вместе со стоимостью, сроками проведения работ.

3. Перед началом работ во время осмотра автомобиля должна быть письменно составлена смета работ. Только это является гарантией, что не всплывут дополнительные услуги, которые вам могут навязать.

4. Обязательно составить письменный договор с организацией. Схема «ударили по рукам и поняли друг друга» здесь уже не работает.

Если же с вами отказываются заключить договор на бумаге или не хотят прописывать полный перечень работ, цены, сроки, гарантийные обязательства, то скорее всего дело идёт к надувательству. Именно точно составленный договор — гарантия соблюдения ваших прав. А если возникнут проблемы — то и доказательство в суде.

Есть и косвенные факторы, которые помогут отличить качественный автосервис. К ним относятся: время существования фирмы (не панацея, но всё же – чем дольше работает, тем больше шансов, что ремонтирует на совесть), время существования юридического лица (если оно часто меняется – повод насторожиться), внешний вид (не до медицинской стерильности, но и бардака быть не должно), отзывы и советы знакомых.

Автомобиль — дорогое имущество, к тому же, от него напрямую зависят жизнь и здоровье не только водителя, но и окружающих, поэтому ремонтировать авто нужно только в надежном сервисе

Дорогие липчане! Конечно, непросто после 4-х выходных начинать длинную рабочую неделю. Вас подбодрят кофе, разговоры с коллегами и, конечно, новости на GOROD48. После выходных новостей обычно много, поэтому сегодня особенно часто заходите на сайт, чтобы ничего не пропустить. С информированным собеседником всегда приятно общаться. Ждём вас снова и снова.