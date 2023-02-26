В мире

15 минут назад

У берегов Италии разбилась лодка с мигрантами

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У южных берегов Италии перед пляжем в районе Кротоне произошло кораблекрушение, после происшествия обнаружили тела 40 мигрантов, пишет Лента.ру со ссылкой на газету La Repubblica.

По данным издания, среди найденных на пляже есть тело одного новорожденного. Предположительно, на перевернувшемся судне находилось 250 человек, прибывших из Ирана, Пакистана и Афганистана.

Инцидент случился после того, как лодка с мигрантами налетела на прибрежные камни и разломилась.

Еще 50 мигрантов удалось спасти. Патрульные катера продолжают поиск выживших. К месту происшествия уже прибыли сотрудники полиции, карабинеры, а также представители Красного Креста.
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