15-летний против 43-летнего: у липецких баскетболистов взяли реванш в Белгороде

Сезон вышел на финишную прямую. остались всего 6 матчей.

Баскетболисты липецкого «Грин Хилл» не сумели развить вчерашний успех в Белгороде и сегодня в повторном матче уступили «Технологу-СШОР №4» - 62:75.

Напомним, что в первой игре наши оказались сильнее – 83:73.

Сегодня после первой четверти липчане вели 21:14, но силы оказались не беспредельны. Во втором отрезке команда просто рухнула – 8:19, в третьем – 15:23, уступила и в четвёртом – 18:19.

У «Грин Хилла» в другие города почти не ездят лидеры и ветераны команды, на выезде отдувается молодёжь. Вчера липчане умудрились выиграть, выпуская на площадку всего семерых баскетболистов, сегодня к ним добавились два совсем юных форварда 19-летний Кирилл Чигринский и Иван Антипов. Последнему и вовсе исполнилось лишь 15 полных лет. «Молодые, да ранние» старались, как могли, провели на площадке по 10 минут и принесли команде, соответственно, 2 и 3 очка. Юный Антипов на исходе третьей четверти красиво положил в хозяйскую корзину трёхочковый.

Но в целом «Липецк» сыграл слабее, чем накануне. Бомбардир первого матча Вадим Воробьёв вчера набрал 25 очков, сегодня – всего 8. Григорий Рулёв вчера 20, во второй игре -11. Самым результативным сегодня оказался разыгрывающий Антон Цыганков, принесший 20 очков.

У белгородских «школьников» солировал 20-летний Артём Кириллов – 20 очков, а также игроки, по возрасту годящиеся в преподаватели. Вторым и третьим по результативности стали 36-летний Роман Шаповалов – 16 очков и 43-летний Алексей Чернышов – 14. Тот случай, когда опыт взял верх над молодостью.

«Технолог-СШОР №4» остался на 5-м месте в турнирной таблице, липчане сохранили предпоследнюю 8-ю строчку.

4 и 5 марта липецким баскетболистам предстоят заключительные выездные матчи на площадке Воронежского архитектурно-строительного университета, а затем игры дома 18 и 19 марта с БК «Тула» (4-е место) и 25-26 марта с БК «Брянск» (2-е).