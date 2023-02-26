Почти 300 метров материи сожгли в парках Липецка

Камеры наблюдения зафиксировали для читателей GOROD48 сжигание чучел Зимы во всех парках города.

По данным администрации Липецка, на каждое чучело ушло 40 метров на юбку, 12 на блузку и 7 - на платок. Шили наряды, как уже сообщал GOROD48, в ателье.Огню понадобилось несколько секунд, чтобы полностью уничтожить наряды чучел от липецких «кутюр».