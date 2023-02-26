59 минут назад
Без снега и морозов: в Липецкой области до +2
27 и 28 февраля атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, существенных осадков не ожидается. 1 марта при прохождении атмосферного фронта атлантического циклона пройдут осадки в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 февраля – 1-3 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 28 февраля и 1 марта – 3-6 градусов мороза, показатели температуры войдут в климатическую норму.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью и днем будет от 0 до -2 градусов.
День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 30 градусов мороза.
Еще в рубрике
22.02.2023 16:49Погода в Липецке