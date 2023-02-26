Завтра на трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 27 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, пояснили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 15 по улице Союзной, №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, № 3а на площади Победы. Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Гоголя. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



27 февраля ремонтные работы на электрических сетях также будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 5а по улице Геологической, №№ 1, 1а, 3, 5, 7 по улице Детской, №№ 2, 2а, 4 по улице Монтажников, обесточат также улицы Авиационную, Бескрайнюю, Пестеля.



С 13:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 33, 34а, 36, 40 по улице Ленина.