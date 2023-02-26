Общество

сегодня, 15:09

Одна утренняя авария на водоводе в Липецке устранена

4 490
#отключение воды
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Одна утренняя авария на водоводе в Липецке устранена

Порыв на трубопроводе на улице Первомайской полностью устранен

Авария на водоводе произошла сегодня в Липецке около девяти утра.

- На место незамедлительно выехала аварийная бригада в составе шести человек, а также задействована вся необходимая техника: экскаватор, откачивающая бочка, автомобиль техпомощи. В месте повреждения трубопровода сотрудники водоканала установили специальную муфту, сообщили в «РВК-Липецк».

На время ремонта была ограничена подача воды в несколько домов на трех улицах Липецка – Первомайской, Барашева и Коммунальной площади.
4 490
#отключение воды
1

Комментарии (4)

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Борец

1 минуту назад
Интересно, а где вообще они нашли эту муфту ведь все в концессии.
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чопик

43 минуты назад
Знаем мы эти муфты
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Товарищ Сталин.

55 минут назад
Почему не написали каким диаметром?
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Специальная муфта

сегодня, 15:25
Дня на два хватит до следующего порыва?
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