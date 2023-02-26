Общество
сегодня, 15:09
Одна утренняя авария на водоводе в Липецке устранена
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Порыв на трубопроводе на улице Первомайской полностью устранен
Авария на водоводе произошла сегодня в Липецке около девяти утра.
- На место незамедлительно выехала аварийная бригада в составе шести человек, а также задействована вся необходимая техника: экскаватор, откачивающая бочка, автомобиль техпомощи. В месте повреждения трубопровода сотрудники водоканала установили специальную муфту, сообщили в «РВК-Липецк».
На время ремонта была ограничена подача воды в несколько домов на трех улицах Липецка – Первомайской, Барашева и Коммунальной площади.
- На место незамедлительно выехала аварийная бригада в составе шести человек, а также задействована вся необходимая техника: экскаватор, откачивающая бочка, автомобиль техпомощи. В месте повреждения трубопровода сотрудники водоканала установили специальную муфту, сообщили в «РВК-Липецк».
На время ремонта была ограничена подача воды в несколько домов на трех улицах Липецка – Первомайской, Барашева и Коммунальной площади.
4 490
Борец
чопик
Товарищ Сталин.
Специальная муфта