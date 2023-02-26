Общество

сегодня, 14:12

В парках Липецка сжигают чучела Зимы

3 910
#Масленица
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В парках Липецка празднование Масленицы близко к завершению. Ровно в два часа дня во всех парках подожгли чучела Зимы. Они в этом году как и в прежнем были выполнены в едином стиле. Платья для них сшили в одном из городских ателье. 

Гуляния начались в парках утром. Точки продаж блинов и шашлыка раскинулись повсеместно. 100 граммов шашлыка стоили 150-180 рублей, один блин по 50 рублей.  

На сценах парков выступали местные артисты, проходили спортивные состязания, детей развлекали ростовые куклы. 

После сожжения чучела все концертные и развлекательные программы сворачиваются.

Для верующих сегодняшний день – «прощеное воскресение». Все просят друг у друга прощение и уже с завтрашнего дня начинается Великий пост.
3 910
#Масленица
1

Комментарии (3)

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Грустить уже поздно

37 минут назад
Перезимовали, ура-ура-ура!
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гость

39 минут назад
Лип, и всё.
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Лип

41 минуту назад
И чё,?
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