Общество
сегодня, 14:12
В парках Липецка сжигают чучела Зимы
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В парках Липецка празднование Масленицы близко к завершению. Ровно в два часа дня во всех парках подожгли чучела Зимы. Они в этом году как и в прежнем были выполнены в едином стиле. Платья для них сшили в одном из городских ателье.
Гуляния начались в парках утром. Точки продаж блинов и шашлыка раскинулись повсеместно. 100 граммов шашлыка стоили 150-180 рублей, один блин по 50 рублей.
На сценах парков выступали местные артисты, проходили спортивные состязания, детей развлекали ростовые куклы.
После сожжения чучела все концертные и развлекательные программы сворачиваются.
Для верующих сегодняшний день – «прощеное воскресение». Все просят друг у друга прощение и уже с завтрашнего дня начинается Великий пост.
Гуляния начались в парках утром. Точки продаж блинов и шашлыка раскинулись повсеместно. 100 граммов шашлыка стоили 150-180 рублей, один блин по 50 рублей.
На сценах парков выступали местные артисты, проходили спортивные состязания, детей развлекали ростовые куклы.
После сожжения чучела все концертные и развлекательные программы сворачиваются.
Для верующих сегодняшний день – «прощеное воскресение». Все просят друг у друга прощение и уже с завтрашнего дня начинается Великий пост.
3 910
Грустить уже поздно
гость
Лип