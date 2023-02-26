Широкая Масленица в разгаре

В парках Липецка уже штурмуют призовые столбы.



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Сегодня последний день масленичной недели – финальные народные гуляния. Они проходят во всех парках и общественных территориях города. В парках – по единому сценарию. Во всех парках сейчас начался силовой блок. Это различные спортивные мероприятия и их апофеоз – штурм масленичного призового столба.



В центральном городском парке – Нижнем, у столба ажиотаж. Разгорячённые молодые люди, раздетые до трусов, пытаются достичь вершины десятиметрового столба.



Тем, кому его вершина покоряется организаторы и спонсоры приготовили призы – микроволновые печи, шуруповерты, сертификаты на отдых на одной из баз отдыха на двоих, на ужин в ресторане на суму 3 тысячи рублей, на золотые украшения, наборы посуды.

