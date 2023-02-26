Общество

29 минут назад

Широкая Масленица в разгаре

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#Масленица
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В парках Липецка уже штурмуют призовые столбы.

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Сегодня последний день масленичной недели – финальные народные гуляния. Они проходят во всех парках и общественных территориях города. В парках – по единому сценарию. Во всех парках сейчас начался силовой блок. Это различные спортивные мероприятия и их апофеоз – штурм масленичного призового столба.

В центральном городском парке – Нижнем, у столба ажиотаж. Разгорячённые молодые люди, раздетые до трусов, пытаются достичь вершины десятиметрового столба.

Тем, кому его вершина покоряется организаторы и спонсоры приготовили призы – микроволновые печи, шуруповерты, сертификаты на отдых на одной из баз отдыха на двоих, на ужин в ресторане на суму 3 тысячи рублей, на золотые украшения, наборы посуды.
4 530
#Масленица
2

Комментарии (4)

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Мужик с Липецка

4 минуты назад
Позорище! Какие широкие празднования в наше напряжённое время?! Одумайтесь, люди!
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Animal planet.

12 минут назад
А где прикольные фото?
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Блин блинский

14 минут назад
Погода мерзкая. Вчера собирался сходить, сегодня на улицу высунулся, передумал.
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мысли в слух

18 минут назад
каждый год одно и тоже скукатища если бы были ключи от квартиры или от крутой какой-нибудь тачки я бы и на 100 метровый столб залез а так нет я пас
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