В некоторых домах на десяти липецких улицах отключили воду

В Липецке устраняют порывы на трубопроводах диаметром 100 и 125 мм

Как сообщили в «РВК-Липецк», сегодня для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 125 мм на улице Папина, 2в, временно, до окончания ремонтных работ, ограничено холодное водоснабжение потребителям по адресам: ул. Юных Натуралистов, 14; ул. Папина, 1а, 1б; частный сектор: ул. Доватора, ул. Крылова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная.



Подвоз воды организован по заявкам потребителей.



Для устранения утечки на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: ул. Первомайская, 65 - временно ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Первомайская, 38, 57, ЦТП ПАО «Квадра», 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85; ул. Барашева, 5, 7; ул. Коммунальная, 3.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Первомайская, 38.



