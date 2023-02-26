Общество

сегодня, 12:12

В некоторых домах на десяти липецких улицах отключили воду

5 660
#порыв водопровода
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В некоторых домах на десяти липецких улицах отключили воду

В Липецке устраняют порывы на трубопроводах диаметром 100 и 125 мм

Как сообщили в «РВК-Липецк», сегодня для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 125 мм на улице Папина, 2в, временно, до окончания ремонтных работ, ограничено холодное водоснабжение потребителям по адресам: ул. Юных Натуралистов, 14; ул. Папина, 1а, 1б; частный сектор: ул. Доватора, ул. Крылова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

Для устранения утечки на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: ул. Первомайская, 65 - временно ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Первомайская, 38, 57, ЦТП ПАО «Квадра», 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85; ул. Барашева, 5, 7; ул. Коммунальная, 3.
Подвоз воды организован по адресу: ул. Первомайская, 38.

5 660
#порыв водопровода
1

Комментарии (5)

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Пон и мол

28 минут назад
Так тут даже больше половины отключений не сказали. Плеханова 3 горячая вода не льётся. Кран чинили на прошлой недели
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Шапокляк

32 минуты назад
Недоумение, при всем. Это уже саботаж, а не обычное развиздяйство
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Коммунист

54 минуты назад
Опять капитализм отключается..
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Недоумение

54 минуты назад
Шапокляк, а при чём здесь прокуратура?
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Шапокляк

сегодня, 12:24
Просто ежедневный коллапс. Где прокуратура?
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