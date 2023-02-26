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22 минуты назад
При теракте в Пакистане погибли не менее четырех человек
По меньшей мере четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщает РИА Новости.
Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство.
Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил организаторов взрыва и поручил властям принять все возможные меры, чтобы арестовать террористов.
"Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.
Как сообщил заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо, по предварительным данным, причиной взрыва стало установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство.
Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил организаторов взрыва и поручил властям принять все возможные меры, чтобы арестовать террористов.
"Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", - заявил министр, пообещав, что правительство примет эффективную стратегию борьбы с терроризмом.