В России
28 минут назад
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, сообщает РИА Новости.
38-летняя отдыхавшая принимала участие в конкурсе на скорость по поеданию блинов. К сожалению, увеселительное мероприятие закончилось трагической случайностью.
Очевидцы не смогли помочь пострадавшей, например. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Сейчас проводится проверка случившегося.
38-летняя отдыхавшая принимала участие в конкурсе на скорость по поеданию блинов. К сожалению, увеселительное мероприятие закончилось трагической случайностью.
Очевидцы не смогли помочь пострадавшей, например. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Сейчас проводится проверка случившегося.