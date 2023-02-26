В России

28 минут назад

В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

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Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, сообщает РИА Новости.

38-летняя отдыхавшая принимала участие в конкурсе на скорость по поеданию блинов. К сожалению, увеселительное мероприятие закончилось трагической случайностью.

Очевидцы не смогли помочь пострадавшей, например. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Сейчас проводится проверка случившегося.
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