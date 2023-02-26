В России

58 минут назад

Россия приступает к добыче лития

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«Норильский никель» и Росатом после 25-летнего перерыва приступили к совместной разработке крупномасштабного месторождения лития, сообщает РИА Новости. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей. 

Сейчас Россия занимает третье место в мире по запасам лития, а в советские годы она уступала лишь Соединенным Штатам.

Согласно совместному проекту Росатома и «Норникеля» они займутся добычей сырья, его переработкой и изготовлением литий-ионных электромобилей и аккумуляторов на Колмозерском месторождении в Мурманской области.

Вследствие роста производства электромобилей на 75% в течение двух последних лет литий очень востребован, и цена на него увеличилась до максимального уровня. По прогнозам аналитиков, актуальность сырья сохранится надолго.

Геологическое исследование планируют закончить в течение ближайших лет, чтобы к 2030 году выйти на проектную мощность. Минпромторг упомянул, что объемы добычи составят 45 тысяч тонн гидроксида лития и карбоната в год.
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