В России
58 минут назад
Россия приступает к добыче лития
«Норильский никель» и Росатом после 25-летнего перерыва приступили к совместной разработке крупномасштабного месторождения лития, сообщает РИА Новости. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей.
Сейчас Россия занимает третье место в мире по запасам лития, а в советские годы она уступала лишь Соединенным Штатам.
Согласно совместному проекту Росатома и «Норникеля» они займутся добычей сырья, его переработкой и изготовлением литий-ионных электромобилей и аккумуляторов на Колмозерском месторождении в Мурманской области.
Вследствие роста производства электромобилей на 75% в течение двух последних лет литий очень востребован, и цена на него увеличилась до максимального уровня. По прогнозам аналитиков, актуальность сырья сохранится надолго.
Геологическое исследование планируют закончить в течение ближайших лет, чтобы к 2030 году выйти на проектную мощность. Минпромторг упомянул, что объемы добычи составят 45 тысяч тонн гидроксида лития и карбоната в год.
Сейчас Россия занимает третье место в мире по запасам лития, а в советские годы она уступала лишь Соединенным Штатам.
Согласно совместному проекту Росатома и «Норникеля» они займутся добычей сырья, его переработкой и изготовлением литий-ионных электромобилей и аккумуляторов на Колмозерском месторождении в Мурманской области.
Вследствие роста производства электромобилей на 75% в течение двух последних лет литий очень востребован, и цена на него увеличилась до максимального уровня. По прогнозам аналитиков, актуальность сырья сохранится надолго.
Геологическое исследование планируют закончить в течение ближайших лет, чтобы к 2030 году выйти на проектную мощность. Минпромторг упомянул, что объемы добычи составят 45 тысяч тонн гидроксида лития и карбоната в год.