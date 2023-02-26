В Усмани задержан несовершеннолетний закладчик наркотиков

Обвинение за покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере предъявлено 16-летнему подростку



От 8 до 15 лет лишения свободы грозит усманскому подростку за попытку распространения наркотиков. Несовершеннолетний сделал в Усмани так называемую закладку, в которую спрятал 0,98 граммов наркотического средства, что считается значительным весом.



Наркотик изъяли из тайника полицейские.



- В рамках расследования уголовного дела будут изучены причины и условия, способствовавшие совершению противоправных деяний подростком, и приняты меры профилактического характера, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.



