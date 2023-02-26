Происшествия

22 минуты назад

В Усмани задержан несовершеннолетний закладчик наркотиков

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#наркотики #несовершеннолетний
В Усмани задержан несовершеннолетний закладчик наркотиков

Обвинение за покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере предъявлено 16-летнему подростку

От 8 до 15 лет лишения свободы грозит усманскому подростку за попытку распространения наркотиков. Несовершеннолетний сделал в Усмани так называемую закладку, в которую спрятал 0,98 граммов наркотического средства, что считается значительным весом.

Наркотик изъяли из тайника полицейские.

- В рамках расследования уголовного дела будут изучены причины и условия, способствовавшие совершению противоправных деяний подростком, и приняты меры профилактического характера, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

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#наркотики #несовершеннолетний

Комментарии (1)

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в СССР такого не было

9 минут назад
Демократия, чё.
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