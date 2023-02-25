Судьба гиревого спорта Липецкой области теперь в девичьих руках?

В первенстве России наш регион представляла одна Ангелина Попова, завоевавшая две медали.

14-летняя воспитанница спортивной школы Елецкого района Ангелина Попова завоевала две медали в первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек в Томске.

Ангелина выступала среди девушек 2007-09 г.р. в категории до 53 кг. В первый день она соревновалась в толчке двух 16-килограмовых гирь в так называемом длинном цикле, когда после каждого подъема спортсмен должен опустить руки вниз и оттуда начать новое движение. Получается, что за один подъём хрупкая девушка тащила вверх более половины собственного веса.

Всего Ангелина осилила 60 таких подъёмов, что принесло ей «серебряную» медаль. Лучше выступила только Татьяна Баранова из Омска – 67 подъемов. Ближайшая преследовательница Поповой Алёна Еремеева из Бурятии отстала на два подъема – 58 раз.

Во второй день соревнований ельчанка соревновалась в рывке одной пудовой гири. Попова взметнула её вверх 175 раз, заняв 3-е место. Победила Анастасия Суханова из Тменской области – 210, второе место заняла Александра Зимирёва из Бурятии – 180.

Талантливая Попова выполнила норматив 1-го разряда, но самое главное – пробилась в сборную России и теперь будет выступать в чемпионате Азии в столице Киргизии Бишкеке в мае этого года.

Подготовил спортсменку тренер Алексей Коробейников. Обидно только, что в Липецкой области, ещё недавно гордившейся своими гиревиками и ставившей им памятники при жизни, кроме елецкой девчонки больше не нашлось ни одного спортсмена, достойного участия в чемпионате России. В Томске Попова представляла наш регион одна, а всего на помост вышли около 600 самых сильных гиревиков России.

Фото МБУ СШ Елецкого района