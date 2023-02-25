В мире
сегодня, 18:00
В Камеруне 19 спортсменов пострадали при взрывах во время забега
На юго-западе Камеруна во время массового Забега Надежды произошла серия взрывов. Пострадали 19 спортсменов, сообщает РБК.
В ежегодном «Забеге надежды» на гору Камерун около города Буэа участвовали 529 спортсменов. Серия взрывов прогремела на одном из участков трассы.
Троим пострадавшим потребовалась помощь хирургов. Службы безопасности заявили, что террористический акт совершили сепаратисты, добивающиеся отделения от Камеруна юго-западных районов.
«Передо мной было пять спортсменов. Как раз в тот момент, когда я собирался их обогнать, бомба взорвалась, я был ранен в ногу», — сказал спортсмен Обамиссан Димитри.
Впервые «Забег надежды» на горе Камерун прошел в 1995 году, спортсмены преодолевают дистанцию в 38 км.
В ежегодном «Забеге надежды» на гору Камерун около города Буэа участвовали 529 спортсменов. Серия взрывов прогремела на одном из участков трассы.
Троим пострадавшим потребовалась помощь хирургов. Службы безопасности заявили, что террористический акт совершили сепаратисты, добивающиеся отделения от Камеруна юго-западных районов.
«Передо мной было пять спортсменов. Как раз в тот момент, когда я собирался их обогнать, бомба взорвалась, я был ранен в ногу», — сказал спортсмен Обамиссан Димитри.
Впервые «Забег надежды» на горе Камерун прошел в 1995 году, спортсмены преодолевают дистанцию в 38 км.