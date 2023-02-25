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сегодня, 17:53

Мошенники по телефону убедили жителя Чаплыгина набрать кредитов на 4 миллиона рублей

2 430
#Мошенничество
Мошенники по телефону убедили жителя Чаплыгина набрать кредитов на 4 миллиона рублей

Все деньги мужчина перечислил в неизвестном направлении.

Жертвой мошенников стал 43-летний житель Чаплыгинского района, которого мошенники по телефону заставили набрать кредиты и перевести им деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчине сообщили, что его личный кабинет в банковском приложении может быть взломан и перенаправили в «службу безопасности».

Далее доверчивый чаплыгинец попал в оборот: его убедили открыть резервный счёт и перевести на него сбережения – 90 тысяч рублей. Понятно, что деньги ушли «на деревню к дедушке».

Видя, что мужчина подчиняется всем командам, «разводили» сумели уговорить его оформить на себя ещё несколько кредитов на общую сумму почти в 4 миллиона рублей.

Потерпевший слишком поздно понял, что потерял эти деньги, которые придётся возвращать банку с процентами. Мужчина написал заявление в полицию.

2 430
#Мошенничество

Комментарии (2)

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12 стульев

58 минут назад
Читатели, поставьте эксперимент. Возьмите кредит на 2 миллиона. То то.
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Сосед.

сегодня, 18:08
Да да это истинная правда. Мне тоже звонили, Я пошел в Спортлото и взял кредит на полтора миллиарда. Только переводить не стал, пропил.
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