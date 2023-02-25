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Мошенники по телефону убедили жителя Чаплыгина набрать кредитов на 4 миллиона рублей
Все деньги мужчина перечислил в неизвестном направлении.
Жертвой мошенников стал 43-летний житель Чаплыгинского района, которого мошенники по телефону заставили набрать кредиты и перевести им деньги.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчине сообщили, что его личный кабинет в банковском приложении может быть взломан и перенаправили в «службу безопасности».
Далее доверчивый чаплыгинец попал в оборот: его убедили открыть резервный счёт и перевести на него сбережения – 90 тысяч рублей. Понятно, что деньги ушли «на деревню к дедушке».
Видя, что мужчина подчиняется всем командам, «разводили» сумели уговорить его оформить на себя ещё несколько кредитов на общую сумму почти в 4 миллиона рублей.
Потерпевший слишком поздно понял, что потерял эти деньги, которые придётся возвращать банку с процентами. Мужчина написал заявление в полицию.
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Сосед.