В России

33 минуты назад

Судно сбило мужчину на коньках на льду Байкала

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Судно на воздушной подушке "Хивус" сбило мужчину, который катался на коньках по ледовой трассе на Байкале. Об инциденте сообщило ГУ МЧС по Иркутской области, передает ТАСС.

"Вблизи поселка Листвянка на льду Байкала судно особой конструкции "Хивус" наехало на мужчину, который катался на коньках. Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска", - сказано в сообщении.

По предварительным данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной происшествия стало нарушение судоводителем правил плавания. Ведомство начало проверку. Кроме того, доследственную проверку начало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.


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