Погода в Липецке

36 минут назад

Завтра в Липецкой области снег с дождем и до +5

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#Погода
Завтра в Липецкой области снег с дождем и до +5

26 февраля Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики – пройдут снег и мокрый снег, местами с дождем, ветер местами усилится до 17 м/сек.

27 и 28 февраля в тылу циклона атмосферное давление в регионе начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 февраля – 2-3 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы, 27 февраля – 1-3 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 28 февраля – показатели температуры войдут в климатическую норму.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно, ночью мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь, ночью и утром гололед. Ветер южный, 9-14 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.

В Липецке облачно, ночью мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от -1 до +1 градусов, днем она составит от +2 до +4 градусов.

День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 32 градусов мороза.

183
#Погода

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