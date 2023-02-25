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41 минуту назад
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Турции
В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай.
Мэр города Бор в эфире местного ТВ заявил, что новое землетрясение не привело к разрушениям.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай.
Мэр города Бор в эфире местного ТВ заявил, что новое землетрясение не привело к разрушениям.