В мире

41 минуту назад

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Турции

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В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай.

Мэр города Бор в эфире местного ТВ заявил, что новое землетрясение не привело к разрушениям.
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