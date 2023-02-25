Вчера на проспекте Победы произошла авария: один из автомобилей загорелся

Участники и очевидцы ДТП сумели потушить автомобиль вчера на улице Юных Натуралистов.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, вчера около 21:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов произошло столкнулись «Мицукбиси» и «Нассан». Предварительно, причиной столкновения стал выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора одним из участников ДТП.

На виде видно, что с пожаром с помощью огнетушителей справились обычные люди, не прибегая к помощи МЧС.

По сведениям полиции, никто из людей в аварии не пострадал, а вот автомобилям потребуется дорогой ремонт.