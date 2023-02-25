Происшествия

18 минут назад

Вчера на проспекте Победы произошла авария: один из автомобилей загорелся

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#Авария #ДТП
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Участники и очевидцы ДТП сумели потушить автомобиль вчера на улице Юных Натуралистов.

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Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, вчера около 21:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов произошло столкнулись «Мицукбиси» и «Нассан». Предварительно, причиной столкновения стал выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора одним из участников ДТП.

На виде видно, что с пожаром с помощью огнетушителей справились обычные люди, не прибегая к помощи МЧС.

По сведениям полиции, никто из людей в аварии не пострадал, а вот автомобилям потребуется дорогой ремонт.

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#Авария #ДТП
2

Комментарии (2)

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Михаил Голиков

6 минут назад
Вчера в 346-ом автобусе кто-то забыл оба костыля не ужели исцелились во время поездки?
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адекватный житель

8 минут назад
понастроили а точнее понарасширяли тут дорог, во взлётки превратили. теперь умалишённые гоняют почём зря
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