Автохам года: «Разъезжал по парку Победы, пугая прохожих, и покатил к колесу обозрения»

Парк Победы мгновенно превратился в опасное место из-за одного водителя.

Вопиющий случай запечатлел меньше часа назад в парке Победы наш читатель Александр.

Он снял на видео, как автомобиль сумел въехать в переходную зону парка Победы, причём сделал это сто стороны главного входа, который не предназначен для движения машин. Далее автомобиль каршеринга с московскими номерами раскатывал по тротуарам, вписывался в узкие улочки для пешеходов и поехал в центр парка, где любят гулять дети – прямо к колесу обозрения.

- Таких наглых шофёров я ещё не видел, - недоумевает липчанин.