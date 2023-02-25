Общество

54 минуты назад

Автохам года: «Разъезжал по парку Победы, пугая прохожих, и покатил к колесу обозрения»

9 841
#Автохамство #парк Победы #ПДД
1

Парк Победы мгновенно превратился в опасное место из-за одного водителя.

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Вопиющий случай запечатлел меньше часа назад в парке Победы наш читатель Александр.

Он снял на видео, как автомобиль сумел въехать в переходную зону парка Победы, причём сделал это сто стороны главного входа, который не предназначен для движения машин. Далее автомобиль каршеринга с московскими номерами раскатывал по тротуарам, вписывался в узкие улочки для пешеходов и поехал в центр парка, где любят гулять дети – прямо к колесу обозрения.

- Таких наглых шофёров я ещё не видел, - недоумевает липчанин.

9 841
#Автохамство #парк Победы #ПДД
1

Комментарии (9)

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Мимоходом

17 минут назад
Москвичи они такие.
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Житель

20 минут назад
Это прокатный автомобиль а не такси
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Патриот

24 минуты назад
Московский хипстер в кофейню за ванильным латте ехал.
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Пассажир такси

31 минуту назад
Это не такси.
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Липчанин

36 минут назад
липчанка, согласен. Московского ГИБДД.
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Автохам

40 минут назад
Каждый гражданин России право на свободу передвижения по Конституции
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Блондинка

41 минуту назад
Навигатор китайский...
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Это

44 минуты назад
Каршеринг
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липчанка

45 минут назад
Надо уволить начальника ГИБДД - сразу
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