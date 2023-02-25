54 минуты назад
Автохам года: «Разъезжал по парку Победы, пугая прохожих, и покатил к колесу обозрения»
Парк Победы мгновенно превратился в опасное место из-за одного водителя.
Вопиющий случай запечатлел меньше часа назад в парке Победы наш читатель Александр.
Он снял на видео, как автомобиль сумел въехать в переходную зону парка Победы, причём сделал это сто стороны главного входа, который не предназначен для движения машин. Далее автомобиль каршеринга с московскими номерами раскатывал по тротуарам, вписывался в узкие улочки для пешеходов и поехал в центр парка, где любят гулять дети – прямо к колесу обозрения.
- Таких наглых шофёров я ещё не видел, - недоумевает липчанин.
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