Липецкий пенсионер продолжал делать переводы мошенникам уже после того, как написал на них заявление

Успокоился старик только после того, как от его 14 миллионов ничего не осталось.

Пенсионер из Липецка написал заявление на мошенников, но даже после этого продолжал переводить им деньги. Каждый новый «транш» старик сопровождал угрозами, что если на этот раз с ним не будут честны, то он выведет «разводил» на «чистую воду».

В УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что первые 6,6 миллионов старик перевел, чтобы якобы обезопасить свой вклад от кражи. Правда, деньги, выведенные на «резервный счёт», пропали безвозвратно, в чем старик скоро и убедился, после чего попросил помощи у полиции.

Через некоторое время мошенники позвонили вновь – причём те же самые, что и в прошлый раз, продолжив прерванный диалог. Потерпевший поначалу был настроен к ним враждебно и рассказал, что уже обратился в правоохранительные органы. Профессиональный «знаток человеческих душ» на том конце провода сориентировался мгновенно: похвалил дедулю за «сознательный шаг» и предупредил, что сейчас ему позвонит представитель Следственного комитета.

Так и случилось. «Следователь» выманил у доверчивого гражданина ещё более 7,7 миллиона рублей всё под тем же предлогом – защиты денег на вкладе. После чего пропал уже окончательно.