Происшествия

сегодня, 11:58

Липецкий пенсионер продолжал делать переводы мошенникам уже после того, как написал на них заявление

8 840
#Мошенничество
Липецкий пенсионер продолжал делать переводы мошенникам уже после того, как написал на них заявление

Успокоился старик только после того, как от его 14 миллионов ничего не осталось.

Пенсионер из Липецка написал заявление на мошенников, но даже после этого продолжал переводить им деньги. Каждый новый «транш» старик сопровождал угрозами, что если на этот раз с ним не будут честны, то он выведет «разводил» на «чистую воду».

В УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что первые 6,6 миллионов старик перевел, чтобы якобы обезопасить свой вклад от кражи. Правда, деньги, выведенные на «резервный счёт», пропали безвозвратно, в чем старик скоро и убедился, после чего попросил помощи у полиции.

Через некоторое время мошенники позвонили вновь – причём те же самые, что и в прошлый раз, продолжив прерванный диалог. Потерпевший поначалу был настроен к ним враждебно и рассказал, что уже обратился в правоохранительные органы. Профессиональный «знаток человеческих душ» на том конце провода сориентировался мгновенно: похвалил дедулю за «сознательный шаг» и предупредил, что сейчас ему позвонит представитель Следственного комитета.

Так и случилось. «Следователь» выманил у доверчивого гражданина ещё более 7,7 миллиона рублей всё под тем же предлогом – защиты денег на вкладе. После чего пропал уже окончательно.

8 840
#Мошенничество

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ооо

13 минут назад
14 млн рублей.. Мне никогда не заоаботать такие легьги к пенсии
ответить

Гость

13 минут назад
Накопил такую сумму и спустил ее так просто- Неверю!
ответить

М.Х.П

32 минуты назад
Брехня! !! Не верю! !!
ответить

Затем

42 минуты назад
Лиза, что у твоих родителей, например, может сломаться смартфон (айфон), а нужно срочно тебе позвонить, и они одолжили чей-то телефон.
ответить

Естественный отбор

43 минуты назад
Наверное деньги как пришли так и ушли.
ответить

Лиза

49 минут назад
Ну зачем вообще брать трубку, если звонят с незнакомых номеров?!!
ответить

Да уж

58 минут назад
Так об этом уже писали месяц назад.
ответить

Смех

сегодня, 12:04
Теперь позвонят под предлогом защиты от "следователя"))). Дед! Квартиру-то хоть не вздумай продавать!
ответить

Еще в рубрике

На Елецкой кольцевой автобус с пассажирами врезался в пытавшийся завестись «ВАЗ»
#Авария #ДТП
На Елецкой кольцевой автобус с пассажирами врезался в пытавшийся завестись «ВАЗ»

47 минут назад

Происшествия
Из-за аварии на Папина жители 7-ми улиц в Липецке сидят без холодной воды
#Авария #отключение воды
3
Из-за аварии на Папина жители 7-ми улиц в Липецке сидят без холодной воды

сегодня, 11:44

Происшествия
Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина
#Мошенничество #День всех влюблённых #Святой Валентин
19
Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина

сегодня, 10:43

Происшествия
Голодный воронежец нападал на липецкие продуктовые магазины
#Грабёж
9
Голодный воронежец нападал на липецкие продуктовые магазины

сегодня, 09:08

Происшествия
Мошенники по телефону представляются вице-губернатором Липецкой области
#мошенничество
28
Мошенники по телефону представляются вице-губернатором Липецкой области

вчера, 14:12

Происшествия
26-летний парень трижды грабил один и тот же магазин
#грабеж
25
26-летний парень трижды грабил один и тот же магазин

вчера, 09:13

Происшествия