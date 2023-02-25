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35 минут назад
На контейнеровозе в Сахалине произошла утечка метана
Утечку метана из емкости для перевозки сжиженных природных газов обнаружили на грузовом судне в Северном порту города Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, сообщает Коммерсант.
Как сообщило региональное управление МЧС, утечка была обнаружена из «подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн». «Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива»,— говорится в сообщении ведомства.
С судна эвакуировали 17 человек. Емкость, на которой обнаружена утечка, находится на верхней палубе, она окружена пустыми контейнерами. Сотрудники полиции выставили оцепление. На месте находятся сотрудники скорой помощи и пожарные.
Специалистам удалось перекрыть утечку, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Емкость с газом снимают с борта судна.
Как сообщило региональное управление МЧС, утечка была обнаружена из «подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн». «Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива»,— говорится в сообщении ведомства.
С судна эвакуировали 17 человек. Емкость, на которой обнаружена утечка, находится на верхней палубе, она окружена пустыми контейнерами. Сотрудники полиции выставили оцепление. На месте находятся сотрудники скорой помощи и пожарные.
Специалистам удалось перекрыть утечку, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Емкость с газом снимают с борта судна.