В России

35 минут назад

На контейнеровозе в Сахалине произошла утечка метана

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Утечку метана из емкости для перевозки сжиженных природных газов обнаружили на грузовом судне в Северном порту города Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, сообщает Коммерсант.

Как сообщило региональное управление МЧС, утечка была обнаружена из «подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн». «Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива»,— говорится в сообщении ведомства.

С судна эвакуировали 17 человек. Емкость, на которой обнаружена утечка, находится на верхней палубе, она окружена пустыми контейнерами. Сотрудники полиции выставили оцепление. На месте находятся сотрудники скорой помощи и пожарные.

Специалистам удалось перекрыть утечку, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Емкость с газом снимают с борта судна.
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