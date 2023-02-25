В России

45 минут назад

Двух лошадей ударило током от рекламного щита в Москве

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В ночь на 25 февраля на Триумфальной площади произошел инцидент с участим двух лошадей. Животных ударило током от информационного табло, сообщает РЕН ТВ.

Одна лошадь погибла на месте от полученных травм. Второе животное вовремя оттащили от провода и спасли.

Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Никто из людей не пострадал. Кто хозяин животных пока не уточняется.
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