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45 минут назад
Двух лошадей ударило током от рекламного щита в Москве
В ночь на 25 февраля на Триумфальной площади произошел инцидент с участим двух лошадей. Животных ударило током от информационного табло, сообщает РЕН ТВ.
Одна лошадь погибла на месте от полученных травм. Второе животное вовремя оттащили от провода и спасли.
Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Никто из людей не пострадал. Кто хозяин животных пока не уточняется.
Одна лошадь погибла на месте от полученных травм. Второе животное вовремя оттащили от провода и спасли.
Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Никто из людей не пострадал. Кто хозяин животных пока не уточняется.