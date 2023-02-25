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49 минут назад
На Сахалине браконьеры убили 26 краснокнижных северных оленей
На севере Сахалина браконьеры убили 26 особей дикого северного оленя. Об этом сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
Прокуратура проводит проверку по факту массового уничтожения северных оленей, в том числе беременных самок, в Охинском районе на севере Сахалина, сообщает Интерфакс.
В местных соцсетях появилось видео с разделанными тушами северных оленей в верховьях реки Дуна. Очевидцы рассказывают о том, что, судя по следам, браконьеры загоняли стадо животных на снегоходах. Останки зверей были обнаружены во время рейда по защите и охране объектов животного мира.
Браконьерам грозит уголовная ответственность за охоту на внесенных в Красную книгу области животных. Также виновных обяжут возместить нанесенный природе ущерб.
Прокуратура проводит проверку по факту массового уничтожения северных оленей, в том числе беременных самок, в Охинском районе на севере Сахалина, сообщает Интерфакс.
В местных соцсетях появилось видео с разделанными тушами северных оленей в верховьях реки Дуна. Очевидцы рассказывают о том, что, судя по следам, браконьеры загоняли стадо животных на снегоходах. Останки зверей были обнаружены во время рейда по защите и охране объектов животного мира.
Браконьерам грозит уголовная ответственность за охоту на внесенных в Красную книгу области животных. Также виновных обяжут возместить нанесенный природе ущерб.