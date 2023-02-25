Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина

История про то, как любовная лодка разбилась о быт.

В УМВД РФ по Липецкой области рассказали о вопиющих случаях мошенничества за последнее время. Одной из жертв оказался 47-летяя липчанка, которой мошенник не только облегчил кошелёк, но и разбил сердце.

Дама познакомилась с «таинственным другом» на сайте знакомств. Через некоторое время амурная переписка перетекла в деловую плоскость: "воздыхатель" решил помочь даме сердца и рассказал ей, как поправить финансовое положение с помощью торговли на бирже. В конце концов, деньги могут понадобиться и на свадьбу.

Испытывавшая неземную эйфорию влюблённая женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму 2,8 миллиона рублей, которые по наводке «сердечного друга» перечислила на специальные счета онлайн-платформы.

7 февраля гражданка перевела деньги в последний раз, но «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю – в День всех влюблённых она обнаружила, что анкета мужчины на сайте была удалена. Даже валентинки не осталось…

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, но слишком мал шанс, что «жениха» найдут.