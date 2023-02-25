Происшествия

59 минут назад

Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина

15 745
#Мошенничество #День всех влюблённых #Святой Валентин
Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина

История про то, как любовная лодка разбилась о быт.

В УМВД РФ по Липецкой области рассказали о вопиющих случаях мошенничества за последнее время. Одной из жертв оказался 47-летяя липчанка, которой мошенник не только облегчил кошелёк, но и разбил сердце.

Дама познакомилась с «таинственным другом» на сайте знакомств. Через некоторое время амурная переписка перетекла в деловую плоскость: "воздыхатель" решил помочь даме сердца и рассказал ей, как поправить финансовое положение с помощью торговли на бирже. В конце концов, деньги могут понадобиться и на свадьбу.

Испытывавшая неземную эйфорию влюблённая женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму 2,8 миллиона рублей, которые по наводке «сердечного друга» перечислила на специальные счета онлайн-платформы.

7 февраля гражданка перевела деньги в последний раз, но «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю – в День всех влюблённых она обнаружила, что анкета мужчины на сайте была удалена. Даже валентинки не осталось…

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, но слишком мал шанс, что «жениха» найдут.

15 745
#Мошенничество #День всех влюблённых #Святой Валентин

Комментарии (15)

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Волонтер

3 минуты назад
Любовь зла, полюбишь и козла. Женщины! Будьте умней и думайте головой.
ответить

Не возьмут

15 минут назад
Я хочу там работать, потому что "липчанИн" пишется через "и".
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Лиза

19 минут назад
47 лет, а ума как не было, так и нет... теперь ещё и денег не будет.
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1

33 минуты назад
Отношения - затратное дело, пора бы знать.
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12 стульев

33 минуты назад
Молодая была уже не молода(с).
ответить

Я хочу там работать

33 минуты назад
Липчанка или липчанен, город 48 опредилитесь.
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Эхо

42 минуты назад
Даже не вериться... Как можно набрать так просто кредитов на 3 ляма...
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Ау

45 минут назад
Ты сама во всем виновата
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Алексей

45 минут назад
На самом деле это был 47 летний мужчина
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Я

46 минут назад
Семь раз примерь один раз отрежь
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