59 минут назад
Возлюбленный обманул липчанку на 3 миллиона рублей в День Святого Валентина
История про то, как любовная лодка разбилась о быт.
В УМВД РФ по Липецкой области рассказали о вопиющих случаях мошенничества за последнее время. Одной из жертв оказался 47-летяя липчанка, которой мошенник не только облегчил кошелёк, но и разбил сердце.
Дама познакомилась с «таинственным другом» на сайте знакомств. Через некоторое время амурная переписка перетекла в деловую плоскость: "воздыхатель" решил помочь даме сердца и рассказал ей, как поправить финансовое положение с помощью торговли на бирже. В конце концов, деньги могут понадобиться и на свадьбу.
Испытывавшая неземную эйфорию влюблённая женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму 2,8 миллиона рублей, которые по наводке «сердечного друга» перечислила на специальные счета онлайн-платформы.
7 февраля гражданка перевела деньги в последний раз, но «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю – в День всех влюблённых она обнаружила, что анкета мужчины на сайте была удалена. Даже валентинки не осталось…
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, но слишком мал шанс, что «жениха» найдут.
Волонтер
Не возьмут
Лиза
1
12 стульев
Я хочу там работать
Эхо
Ау
Алексей
Я